Calciomercato Milan / Arriva dopo quattro anni. Come? Con uno scambio

Resta più vivo che mai il sogno scudetto per il Milan. D’ora in poi è vietato distrarsi e la squadra di Pioli focalizza ogni energia sul campo per il rush finale della stagione. Regalare il tricolore ai tifosi dopo 11 stagioni e scucirlo dal petto dei cugini è l’obiettivo più concreto in questo momento, ma non è il solo.