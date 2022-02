Calciomercato Milan | Pioli si espone e fa due richieste

Il successo nel derby ha riportato fiducia nell'ambiente rossonero, scosso dopo alcuni risultati non all'altezza delle aspettative.

La doppietta di Giroud potrebbe aver dato il via ad una svolta della stagione milanista, con due obiettivi chiari fissati nella testa di squadra, tecnico e dirigenza. Trattasi della rincorsa scudetto e della Coppa Italia, che vedrà la truppa di Pioli in campo nei quarti contro i biancocelesti di Sarri.

Grandi meriti per questa crescita esponenziale del gruppo va data al tecnico parmense che ha saputo tenere compatta la squadra nonostante le tante vicissitudini negative (infortuni in primis). E' arrivato il momento per il mister rossonero di chiedere (e pretendere) dal club meneghino una dimostrazione concreta di voler crescere ulteriormente<<<