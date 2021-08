Mercato Milan | Pellegatti: “E’ fatta, chi me lo ha detto non sbaglia mai”

Il Milan non vive di sole entrate. Specie dopo l'annata difficile dovuta alle tante restrizioni da Coronavirus. Il direttore dell'area tecnica, Paolo Maldini, sta dunque cercando di piazzare qualche colpo in uscita per far cassa e lanciare gli ultimi acquisti in vista della fine della sessione di mercato estiva.. Tra i nomi destinati alla partenza per sfoltire la rosa di Pioli figurano, senza dubbio, i profili di Conti e Castillejo. Se per il primo si cercano squadre interessate, per lo spagnolo invece si segnala l'interesse del Betis Siviglia e del Getafe. E sembra davvero che siamo giunti al momento decisivo >>>