Mercato Milan | Piovono conferme, Pellegatti: “L’ho saputo ieri sera”

Poco più di tre settimane alla fine del calciomercato ed il Milan continua a guardarsi intorno per completare una rosa già competitiva, ma comunque incompleta. Tante operazioni lasciate in stand-by, per le quali si aspetta un tassello che si sblocchi per chiudere definitivamente l'accordo. Ecco allora che l'indiscrezione appena arrivata dall'Inghilterra potrebbe finalmente smuovere le acque per uno degli acquisti che la dirigenza meneghina deve inevitabilmente portare a compimento. Le conferme arrivano anche dal noto giornalista Carlo Pellegatti<<<