Calciomercato, Pedullà sgancia il bolide: “Il Milan ha scelto il prossimo colpo!”

Sono due gli argomenti principali che stanno infiammando il calciomercato del Milan in queste ultime ore: la cessione di Sandro Tonali al Newcastle e il grande colpo Marcus Thuram per rinforzare il reparto d'attacco rossonero. Due temi caldissimi, anche se non sono gli unici a meritare particolare attenzione.

Per Thuram cresce la fiducia in casa Milan, dove si respira un cauto ottimismo. Tonali invece è a un passo dall'addio, come confermato anche da Pedullà sul proprio sito ufficiale: "Anche Sandro cuore rossonero ha ceduto un po’ per volta. Gli hanno proposto un ingaggio triplicato rispetto ai suoi 2,5 milioni a stagione attuale. La tentazione ha avuto il sopravvento su qualsiasi altro stato d’animo con il trascorrere delle ore, siamo a un passo dal traguardo". Come detto però, c'è anche molto altro che sta bollendo in pentola. In particolare, attenzione all'indiscrezione rilanciata sempre dal noto esperto di calciomercatoAlfredo Pedullà che riguarda un nuovo colpo in entrata scelto dalla dirigenza rossonera <<<