Cari amici rossoneri, ci siamo. Il Milan si prepara a una nuova fase. La rivoluzione avviata da Gerry Cardinale, con l’esonero di Massimiliano Allegri, non riguarderà soltanto la panchina. Inevitabilmente finirà per incidere anche sulla costruzione della rosa, perché il prossimo allenatore rossonero avrà caratteristiche molto diverse rispetto al tecnico livornese. L’idea, almeno nelle intenzioni del club, è quella di voltare pagina anche dal punto di vista tattico: più aggressività, calcio offensivo, principi moderni e ritorno alla difesa a quattro.

Riflessioni su Pavlovic

Adios al 3-5-2. E ora?

Proprio questo cambiamento può aprire qualche riflessione sul futuro di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo è stato uno dei giocatori più continui e positivi della stagione appena conclusa. Ha mostrato personalità, fisicità, coraggio nei duelli e una presenza importante dentro l’area. Insomma, non è certo uno dei profili finiti sotto accusa. Anzi, il Milan lo considera un elemento valido e non avrebbe particolare fretta di liberarsene.Il punto, però, è un altro. Con l’addio al 3-5-2 e il ritorno a una linea difensiva a quattro, bisognerà capire quanto Pavlovic possa essere centrale nel nuovo progetto tecnico. Non si tratta di una bocciatura, ma di una valutazione più ampia: caratteristiche, compatibilità tattica, margini di crescita e, soprattutto, mercato.

Ma il Milan se lo tiene o no? Che vorrebbe fare?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro del serbo dipenderà molto dalle offerte che arriveranno in via Aldo Rossi. Il Milan lo terrebbe volentieri, ma davanti a una proposta importante la posizione potrebbe cambiare. In particolare, dalla Premier League non mancano estimatori e una cifra intorno ai 40 milioni di euro metterebbe il club rossonero davanti a una scelta tutt’altro che semplice. Pavlovic, dunque, non è sul mercato in senso stretto. Ma nel nuovo Milan nessuno può sentirsi davvero intoccabile. E se dall’Inghilterra dovesse arrivare l’offerta giusta, il Diavolo sarebbe costretto almeno a pensarci.