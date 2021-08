Mercato Milan – Boom! Offerta da 30 milioni (reali) sul tavolo

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione, con il campionato che è ormai alle porte, dato che lunedì prossimo ci sarà l'esordio in Serie A contro la Sampdoria a Marassi. Maldini e Massara devono definire gli ultimi arrivi e i due dirigenti rossoneri si stanno concentrando soprattutto sul reparto avanzato. In tal senso avrebbero in mente un'offerta molto importante per un calciatore che, senza ombra di dubbio, rinforzerebbe in maniera prepotente le bocche da fuoco rossonere<<<