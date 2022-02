Calciomercato Milan – Maldini spiazza tutti: “C’è l’offerta ufficiale”

Chissà se il Milan riuscirà a coronare il sogno di scucire dal petto dei cugini la coccarda tricolore. Il primo posto in classifica permette di aspirare al tanto agognato scudetto, ma occorre non commettere più passi falsi come quello di Salerno.

Le prossime giornate saranno anche utilissime per capire chi effettivamente è da Milan e su chi puntare forte per il prossimo anno. Attente riflessioni andranno fatte per quanto concerne l'attacco. La stagione attuale ha chiarito che con Giroud e Ibra non si possono affrontare tre competizioni senza faticare.