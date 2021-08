Mercato Milan | Che regalo dalla Germania, 10 milioni e si chiude

Mancano una decina di giorni all’esordio nel nuovo campionato di serie A contro la Sampdoria. Il Milan sta accelerando per quel che riguarda alcune trattative in entrata che andrebbero a completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Si è già parlato spesso di Alessandro Florenzi nel ruolo di terzino destro. Sono ancora in corso le trattative per quel che riguarda il nuovo trequartista e il quarto centrocampista centrale da aggiungere ai già presenti Kessie, Bennacer e Tonali. Proprio in merito a quest'ultimo slot, è arrivata un'indiscrezione clamorosa dalla Germania <<<