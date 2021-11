Calciomercato Milan – Che occasione! “Un’incrocio fra Messias e Diaz”

1 di 2

Paolo Maldini

Nonostante le ultime due sconfitte in campionato contro Fiorentina e Sassuolo, la posizione in classifica del Milan consente ancora di sognare grandi obiettivi. E' rimasta accesa persino una fiammella in Champions grazie alla vittoria al Wanda Metropolitano di mercoledì scorso.

Per aumentare le possibilità di successo nelle varie competizioni, Maldini e Massara sono pronti ad intervenire in maniera netta sul mercato. Il direttore dell’area tecnica rossonera è stato ben chiaro: “Vogliamo costruire una squadra che sia competitiva sempre, non solo per un anno“.

Per realizzare i propri intenti però servono investimenti di un certo tipo su profili di spessore, non ci si può affidare a scommesse in una momento così delicato per la storia del club. Proprio in queste ultime ore si sta parlando con insistenza di un nuovo profilo di stampo internazionale. Ecco i dettagli in merito<<<