Calciomercato Milan – Braccio di ferro con Klopp, chi la spunterà?

Maldini, Massara e Pioli stanno davvero facendo un grande lavoro sotto questo punto di vista, acquistando giocatori giovani a prezzi contenuti e rivalutandoli sul campo. Facendoli crescere attraverso gli allenamenti e le partite con calciatori molto esperti, come Ibrahimovic e instillando in loro lo spirito di una grande squadra.

In vista di un cammino europeo che potrebbe continuare, si spera in Champions, ma anche in Europa League, la dirigenza meneghina si prepara a compiere mosse importanti nelle prossime due sessioni di mercato. Il diktat sarà sempre lo stesso. Puntare, se possibile, su giovani talenti che siano già pronti per fare la differenza in Serie A. In tal senso è arrivata una notizia molto interessante. Maldini si starebbe contendendo un gioiello con il Liverpool di Klopp<<<