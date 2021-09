Calciomercato Milan – Nuovo talento nel mirino, può giocare ovunque

1 di 2

Nuovo talento nel mirino

Il Milan e i giovani talenti europei. La nuova proprietà del Diavolo ha improntato il nuovo corso sulla ricerca e la crescita dei giocatori. Calciatori in grado di riportare il club meneghino in alto, sia in Italia che in ambito europeo.

Una linea ben precisa, attuata anche sul mercato. Al netto degli arrivi di Kjaer e Giroud e al ritorno di Ibrahimovic, Maldini e Massara hanno portato a Milanello profili come quello di Theo Hernandez, di Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Sandro Tonali e Brahim Diaz. Un mix tra esperienza e giovani che ha già dato i suoi frutti, come il ritorno in Champions League dopo sette lunghi anni di assenza.

Un progetto che non sarà abbandonato e l'arrivo già programmato di Yacine Adli è un'ulteriore conferma. Il Milan però non ha intenzione di fermarsi, continua a guardarsi intorno grazie anche all'ottima rete di talent scout rossoneri in giro per l'Europa. E le ultime indiscrezioni di mercato confermano che ci sarebbe un nuovo talento cristallino nel mirino<<<