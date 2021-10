Mercato Milan – Nome nuovo, Maldini prova a beffare Ancelotti

Il Milan guarda al mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima sessione. 6 vittorie nelle prime 7 giornate sono davvero un bel bottino per Stefano Pioli e il suo staff.

Infortuni e indisponibilità varie come si è già visto in questi mesi, sono dietro l'angolo. Ed è il centrocampo il reparto che più preoccupa Maldini e Massara, con Kessie e Bennacer che presto partiranno per la Coppa d'Africa. Quello che stupisce è il numero di nomi accostati al club meneghino in questo periodo. L'ultimo è di grande valore, tanto che il Diavolo dovrà contenderlo al Real Madrid<<<