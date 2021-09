Calciomercato Milan – Per l’attacco spunta un nome mai uscito prima

Nome nuovo per l'attacco

Il Milan vuole tornare definitivamente nell'elite del calcio europeo. Pe riuscirci è necessario non solo dare seguito ai risultati sportivi, ma anche programmare in maniera doviziosa il futuro del club.

La società sta facendo un grandissimo lavoro a livello di marketing e di sponsorizzazioni. Anche sul mercato, nonostante i capitali non fossero molto cospicui, sono state effettuate operazioni di tutto rispetto.

La dirigenza meneghina è proiettata sia ai prossimi mesi che ai prossimi anni del club. Ecco perché non stupisce l'operazione che avrebbe in mente il Milan per il proprio reparto avanzato.