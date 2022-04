Mercato Milan / Solo Sterling? Macché, altri due grandi colpi possibili

Lo si dice spesso per fare sensazionalismo: "Sarà un'estate bollente per il calciomercato". Beh, questa volta per il Milan dovrebbe essere davvero così.

E' ovvio che l'attenzione dei tifosi e della dirigenza rossonera sia indirizzata alla conquista dello scudetto, ma fuori dal campo si sta lavorando per una svolta epocale, che dovrebbe riportare il club a livelli elevatissimi anche in Europa.

Il closing fra il fondo Elliott e Investcorp sembrerebbe essere ad un passo. Non serve ribadire quanto siano vaste le possibilità della nuova proprietà araba, ma una cosa vogliamo chiarirla subito. Sin dalla prima sessione di mercato verranno fatti investimenti pesanti per rendere il Milan una corazzata temibile per tutti, anche in Champions. Nello specifico, ci sarebbero tre colpi che dovrebbero essere chiusi senza difficoltà e altri tre che solo a nominarli farebbero impazzire qualunque tifoso<<<