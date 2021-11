Calciomercato Milan | Piace troppo, può arrivare a gennaio in prestito

Può arrivare in prestito

Continuano a rimbalzare sulle pagine dei principali quotidiani sportivi notizie su potenziali colpi di mercato del Milan. I rossoneri puntano a rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione, che si rivelerà decisiva per le ambizioni scudetto.

In particolare Maldini e Massara stanno cercando un calciatore di esperienza, che possa rappresentare una valida alternativa a Brahim Diaz.

Tanti indizi porterebbero a Faivre, che troppa esperienza in realtà non ha,ma in queste ore si sarebbe riaccesa anche una pista molto suggestiva<<<