Calciomercato Milan – Il Real non lo vuole, nome nuovo dalla Spagna

La sessione estiva di mercato ha chiuso i suoi battenti, ma le società sono già al lavoro per pianificare cosa potrebbe servire a gennaio, durante la finestra invernale. Adesso però è tempo di occasioni e proprio di queste sono in cerca Maldini e Massara. La dirigenza rossonera infatti non ha smesso di pensare al trequartista, nonostante l'arrivo di Junior Messias.