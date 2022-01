News Milan – Che botto in attacco! Contatti ora per prenderlo a giugno

1 di 2

Sono ore frenetiche per capire chi sostituirà Simon Kjaer nella retroguardia rossonera. E' quella la priorità della dirigenza meneghina, trovare un centrale di livello per il presente e magari anche per gli anni a venire.

Ma una società come il Milan, che vuole programmare a medio e lungo raggio, non può non pensare anche a come rinforzare gli altri reparti. Per quanto concerne la batteria dei centravanti, molto probabilmente si deciderà di rimanere così.

Ibra e Giroud al momento stanno bene e Pellegri ha voglia di mettersi in mostra con la maglia del Diavolo. Ma per giugno si sogna in grande. Se è vero che Belotti potrebbe essere il primo colpo a parametro zero, in via Aldo Rossi si pensa anche ad un nome altisonante che guidi l'attacco della squadra in Champions<<<