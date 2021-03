News Milan, mercato: paura a Milanello, gira una voce molto preoccupante

MILANO – Da tempo ormai in casa rossonera tiene banco il delicatissimo tema relativo ad alcuni rinnovi contrattuali. Una situazione che, inevitabilmente, condizionerà le prossime mosse di mercato del Milan. La dirigenza al momento è focalizzata soprattutto su alcuni giocatori, ovviamente quelli che sono in scadenza già quest’anno. Occhio dunque a Zlatan Ibrahimovic, Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, elementi cruciali e centrali dell’attuale progetto rossonero. Per tutti e tre le trattative sono state avviate da tempo e nelle prossime settimane dovrà arrivare la svolta, in un senso o in un altro. Ma, per non arrivare a ritrovarsi nuovamente in questa situazione tra un anno, il Milan dovrà presto fare i conti anche con altre situazioni potenzialmente scottanti.

I nomi in ballo

Nel giugno del 2022 infatti scadranno i contratti di altri 4 giocatori rossoneri molto importanti. Stiamo parlando di Alessio Roagnoli, Davide Calabria, Simon Kjaer e Franck Kessie. Dopo aver risolto le grane relative a Ibra, Donnarumma e Calhanoglu quindi, il Milan dovrà subito pensare anche a loro. E con ogni probabilità lo farà molto presto, già nel corso del prossimo calciomercato estivo, proprio per non ridursi nuovamente all’ultimo. Anche perché, in queste ultime ore, sono arrivate alcune notizie davvero poco rassicuranti. A preoccupare tifosi e dirigenza rossonera c’è soprattutto una pesante voce che sta circolando da qualche tempo e che non deve essere assolutamente sottovalutata per non rischiare qualche brutta sorpresa.

Mercato, l’ultima notizia spaventa il Milan

Al centro di queste voci abbastanza allarmanti infatti è finito Franck Kessie. Diventato un perno fondamentale di questa squadra a suon di prestazioni e gol, il mediano ivoriano si è ormai imposto come uno dei centrocampisti più forti e completi della nostra Serie A. E questo non è certamente passato inosservato agli occhi di alcuni top club europei. Alcune indiscrezioni di calciomercato riferiscono come Chelsea e Tottenham siano pronti a sborsare ben 50 milioni di euro per riuscire a mettere le mani su Kessie, una cifra che potrebbe davvero far vacillare il Milan. Ma la novità delle ultime ore, riportata da Repubblica, è che ora anche il Real Madrid avrebbe acceso i propri riflettori sul classe ’96. E se veramente i Blancos si muovessero in maniera concreta per lui, allora il pericolo di perdere Kessie aumenterebbe enormemente. Il Diavolo dunque, tra un contratto in scadenza nel 2022 e le avance di certi club, dovrà stare davvero molto attento anche al futuro di Franck Kessie. Nel frattempo però, occhio anche ai prossimi movimenti del Milan per il mercato in entrata. Nel mirino di Maldini infatti sarebbero finiti ben 13 grossi nomi per l’estate: ecco la lista della spesa completa <<<