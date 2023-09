News Milan | Notizia incredibile a poche ore dal derby: circola una voce…

Dopo la pausa Nazionali, il Milan è atteso all'appuntamento più sentito: il derby della Madonnina contro i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi. Le uniche due squadre a punteggio pieno si confronteranno in un San Siro, come al solito, infuocato e stracolmo. Insomma, ci sono tutti i presupposti giusti per un derby esaltante, anche se il Milan ci arriva con qualche incertezza di formazione in più rispetto ai rivali cittadini.