Mercato, Maldini rifà il Milan: 8 nuovi giocatori per stravolgere la rosa | News

Nei piani del Milan c'è qualcosa di molto importante per il prossimo futuro. Il club vuole crescere e ha già messo in conto diversi colpi di mercato e investimenti importanti in vista della prossima estate. Come già vi abbiamo riferito nei giorni scorsi, saranno almeno 6/7 i nuovi giocatori che sbarcheranno a Milano. Forse anche di più, se le condizioni lo permetteranno.