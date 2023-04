News Milan / Botto Champions! Deciso il primo colpo di mercato

Il Milan vola in semifinale di Champions League dopo ben 16 anni e lo fa superando brillantemente un Napoli proiettato verso lo Scudetto. Una vittoria esaltante, da tantissimi punti di vista. Stefano Pioli e i suoi ragazzi stanno facendo sognare i tifosi rossoneri. Ma questo straordinario cammino europeo ha anche altre pesanti ripercussioni, pure per il mercato del Milan .

Dal punto di vista economico infatti, il passaggio in semifinale farà incassare al club di Via Aldo Rossi ben 12,5 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto se sommata a tutte le altre guadagnate finora: 9,6 milioni per gli ottavi e 10,6 per i quarti di finale. Un tesoretto complessivo da 32,7 milioni di euro. E se a tutto questo, ci aggiungiamo anche gli incassi da record registrati al botteghino, si può facilmente intuire quanto questa Champions League possa aiutare il Milan in ottica calciomercato.