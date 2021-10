Mercato Milan – Spunta una lista, c’è un nome da 60 milioni

Il Newcastle è infatti passato dalle mani di Mike Ashley a quelle del fondo arabo Pif, controllato direttamente da Mohammed bin Salman, nonché principe ereditario dell'Arabia Saudita, che ha sborsato circa 370 milioni di euro per l'acquisizione del club bianconero. E ora sarebbero pronti tanti soldi per il mercato.

La nuova proprietà del Newcastle nei prossimi giorni dovrà scegliere il tecnico. Nelle ultime settimane la dirigenza saudita ha contattato molti tecnici come Conte, Allegri, Zidane, Mourinho, Rogers. Questi, al momento, avrebbero declinato l'offerta. La situazione in classifica dei Magpies è davvero nera: penultimo posto con appena 3 punti in 7 partite, frutto di altrettanti pareggi. E nessuno dei tecnici sopra citati vorrebbe rischiare di macchiare il proprio curriculum con una retrocessione. Cosa c'entra con tutto questo il Milan? Ora ve lo spieghiamo subito<<<