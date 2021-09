Mercato Milan – Mourinho lo scarica, che intreccio col Real!

Eppure è un dato di fatto, Zlatan Ibrahimovic è fermo ai box per un problema al tendine d'Achille, mentre Oliver Giroud non è ancora al meglio della condizione dopo la positività al Covid. Lì davanti per ora c'è Ante Rebic pronto a fare gli straordinari dopo le ottime prove fornite con la Lazio e il Liverpool. Dietro al croato scalpita Pietro Pellegri, tornato abile e arruolabile, dopo l'ultimo periodo di lavoro intenso a Milanello.

I problemi in attacco non sono una novità, arrivano dalla passata stagione. I rinforzi arrivati in estate non sembrano però bastare e proprio sul reparto offensivo arrivano gli ultimi aggiornamenti sul mercato del club meneghino.In particolare si prospetterebbe un intreccio con Roma e Real Madrid<<<