Calciomercato Milan – Vitiello a raffica: “Sono pronti 3 colpi”

Un ultimo sforzo ancora per coronare una stagione partita con gli sfavori del pronostico e che, invece, potrebbe regalare un tricolore atteso da undici anni. Intendiamoci, non è ancora fatta e di gufi in giro ce ne sono parecchi, quindi voliamo bassi e pensiamo soltanto alla sfida col Sassuolo, ma già arrivare al termine della stagione in questo modo è tanta roba. Ottantatre punti sono un traguardo notevole, considerando che solo nel 2005/2006 il Diavolo aveva fatto meglio (88 punti). Ma questo risultato straordinario non è frutto del caso, sono due anni che i rossoneri galleggiano fra prima e secondo posto. L'eventuale scudetto sarebbe più che meritato.

Poi Vitiello è passato al mercato estivo: "In questi giorni sono circolate voci che accostavano Leao alla Vecchia Signora solo perché era allo stadio l'altre sera. La verità è che ha fatto visita all'amico Moise Kean. In entrata sono già pronti tre rinforzi. Maldini ha avuto colloqui molto proficui sia per Origi che per Botman e Sanches. Per i primi due è quasi tutto fatto. Per il centrocampista portoghese, posso dirvi che le parti si sono avvicinate tantissimo. Saranno loro i primi tre colpi del nuovo Milan".