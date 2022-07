Calciomercato Milan – Svolta dall’Inghilterra: scambio all’orizzonte?

Tra un mese si torna in campo per la Serie A e i campioni d'Italia in carica intendono partire subito col piede giusto visto che le rivali storiche si sono già rinforzate con diversi acquisti altisonanti. La telenovela De Ketelaere starebbe volgendo verso il lieto fine, ma al momento non c'è una data per l'annuncio. Sul fronte difensore centrale si stanno vagliando vari profili. Il vice Kessie rimane un'incognita. La svolta potrebbe arrivare attraverso lo scambio con una big inglese<<<