Calciomercato Milan – Altro che Sanches, nome nuovo da 25 milioni

Il Milan si prepara alla nuova stagione. Incombe e manca sempre meno : la partita con l'Udinese è in programma il 13 agosto. Un mese esatto. L'inizio di campionato è più vicino di quanto possa sembrare. Serve farsi trovare pronti e, magari, anche con i nuovi acquisti - se arrivano…

Uno scenario alquanto difficile e complicato quella che sta attraversando il mondo rossonero in questo momento. Se per De Ketelaere i segnali sembrano essere piuttosto positivi, di certo non lo si può dire di un altro obiettivo: Renato Sanches. Il PSG spinge con forza sul mediano, lo ritiene centrale nel nuovo progetto e avrebbe anche raggiunto col giocatore stesso. E il Milan rischia di rimanerci con un palmo di naso. Il Diavolo è alle strette. Ma Maldini e Massara avrebbero già individuato furbescamente il suo sostituito: possibile sinergia con i bianconeri?<<<