Calciomercato Milan – Arriva l’annuncio su Twitter: “Pronto il rilancio”

Il progetto della dirigenza del Milan è chiaro: costruire una squadra che possa confermarsi in campionato e possa fare bene in Champions, l'habitat naturale di un club blasonato come quello rossonero. Il plan che Gazidis, Maldini e Massara condividono è ambizioso e contornato da tante scelte difficili. Basti pensare alla decisione di lasciar partire Donnarumma per puntare tutto su Maignan o al pronto riscatto di Tomori dal Chelsea per 28 milioni. Il Diavolo può vantarsi di aver già messo a segno due colpi top, spendendo la bellezza di 40 milioni di euro totali, ma Maldini non si ferma qui. Il dt rossonero è pronto ad un rilancio importante per chiudere un'altra trattativa ritenuta prioritaria<<<