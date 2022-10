Il Milan punta un campione: Maldini può prenderlo (in prestito) a gennaio

Calciomercato Milan, un grande colpo in canna.

Ci attende un mese pianissimo di impegni per il Milan, che da qui a metà novembre dovrà affrontare moltissime partite a distanza ravvicinata tra Serie A e Champions League. Poi inizierà la pausa del campionato, con il Mondiale in Qatar che si prenderà la scena. Non manca dunque molto allo stop, che precederà anche la prossima sessione invernale di calciomercato.