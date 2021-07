Mercato Milan – Pellegatti non si tiene: “Ecco chi arriverà ora”

E' un dato di fatto, il Milan è il club più attivo sul calciomercato. Entro la settimana, come raccontato, saranno ben sei gli acquisti estivi dei rossoneri. Paolo Maldini e Frederic Massara, in queste settimane, sono riusciti a mettere a disposizione di Stefano Pioli Mike Maignan, Fikayo Tomori e Sandro Tonali. Ora dopo le firme, sarà la volta di Olivier Giroud (ufficiale), di Brahim Diaz (arrivato oggi in Italia) e di Ballo-Touré (visite mediche in corso). Ma la sessione estiva è ancora lunga e il Diavolo non ha alcuna intenzione di fermarsi. Carlo Pellegatti non ha alcun dubbio, saranno 5 i calciatori che arriveranno nel capoluogo meneghino<<<