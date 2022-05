Calciomercato Milan / L’ultima idea di Maldini fa infuriare Marotta

Il duello scudetto prosegue sotto la Madonnina, per un derby di Milano che dura da inizio stagione. Una colpisce, l'altra risponde, in una sfida infinita che aspetta solo di conoscere il nome del vincitore. Il Milan vorrebbe scucire il titolo ai rivali nerazzurri, campioni in carica. Inzaghi, invece, punta a conquistare un "triplete" in formato ridotto con tre titoli nazionali.