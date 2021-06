Mercato Milan | C’è l’offerta per il grande centravanti: distanza minima

C'è l'annuncio di un'offerta rossonera per un big della Serie A

Bisogna guardare i dati oggettivi. Il Milan è una delle pochissime squadre europee che si è già mossa concretamente sul mercato. Ha acquistato un nuovo portiere (Maignan dal Lille) e riscattato Tomori dal Chelsea per 28 milioni. Due tasselli sono stati messi al proprio posto. Ma ora rimane un'altra importante lacuna da colmare, acuitasi con l'infortunio e la conseguente operazione al ginocchio sinistro di Ibrahimovic. Servono almeno due attaccanti di peso per poter disputare campionato e Champions ad alti livelli. Si allontana Giroud, ecco allora che dalla Turchia fanno sapere di un'offerta di Maldini per un big della Serie A<<<