Mercato Milan – Pazza idea lanciata da Sportmediaset: sarà vero?

Nonostante non ci sia stata ancora l'apertura ufficiale del calciomercato, in casa Milan sono successe già diverse cose. Donnarumma ha salutato a zero e si è accasato al Psg. Così come Calhanoglu che ha "tradito" i colori rossoneri, firmando per la squadra dell'altra sponda dei navigli. Se il portierone della Nazionale è stato adeguatamente sostituito con Maignan, fresco campione di Francia con il Lille, l'erede del fantasista turco non è ancora arrivato. Secondo Sportmediaset si starebbe aprendo in queste ore una nuova pista molto suggestiva<<<