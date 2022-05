Calciomercato Milan – Trattativa abbandonata: se ne apre una da 15 milioni

Siamo agli sgoccioli di una stagione che può concludersi in modo entusiasmante per il Milan.

Sono alte le possibilità di cucirsi il tricolore sul petto, ma meglio andare con i piedi di piombo per non infastidire i tifosi scaramantici. Il Diavolo aspira a tornare ai vertici anche in Europa e per farlo ha bisogno di un mercato di un certo livello.