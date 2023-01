Calciomercato Milan / Colpo di scena Zaniolo: Sky dà la notizia in diretta

Zaniolo sì, Zaniolo no: il nome del trequartista della Roma continua a campeggiare tra le notizie di calciomercato riguardanti il Milan. Come vi abbiamo già raccontato, il club rossonero si sarebbe ritirato (almeno momentaneamente) dalla corsa al classe '99. O, per meglio dire, si sarebbe messo in una posizione di attesa, aspettando alla finestra i prossimi sviluppi della vicenda Zaniolo.