Calciomercato Milan / Ultim’ora, la BBC spara il siluro: “Contatti avviati!” | News

L'estate si avvicina a grandi passi e il calciomercato insieme a lei, con il Milan che pare decisamente destinato a ricoprire un ruolo di primissimo piano da questo punto di vista. In queste ultime ore stanno rimbalzando tante news in particolare dall'Inghilterra, dove i rossoneri avrebbero diverse situazioni in ballo.

Partiamo con le conferme su Ruben Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Milan starebbe facendo molto sul serio per il centrocampista inglese e nelle ultime ore avrebbe effettuato nuovi sondaggi per lui. Secondo la redazione inglese di Sky, Loftus-Cheek sarebbe considerato addirittura una priorità di calciomercato dal Milan. Ma la vera news a sorpresa l'ha sganciata la BBC, secondo cui il club rossonero avrebbe già avviato i contatti per un altro colpo clamoroso <<<