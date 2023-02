Mercato Milan / Ultim’ora: Maldini vuole chiudere subito un colpo a sorpresa! | News

Come confermano le tante news che stanno circolando in ambiente rossonero, c'è parecchio fermento per quanto riguarda il mercato del Milan . Maldini e Massara vogliono arrivare pronti e preparati alla prossima estate, quando il Diavolo sarà chiamato a fare diverse operazioni sia in uscita che in entrata.

E per battere la concorrenza per alcuni importanti obiettivi di calciomercato, il Milan deve muoversi in fretta e in anticipo. Per questo, stando alle ultime notizie di queste ore, il club rossonero avrebbe già avviato una trattativa completamente a sorpresa per un nome tutto nuovo: Maldini ha già presentato l'offerta <<<