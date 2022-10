Mercato Milan, news pesanti: l’ultima notizia su Leao fa tremare Milano

Come ormai succede da svariato tempo a questa parte, è sempre Rafael Leao ad accentrare su di sé le voci e le news di mercato che riguardano il Milan . Il portoghese è sempre al centro delle cronache di calciomercato ed è abbastanza semplice intuire il perché. L'attaccante rossonero ha stregato tutti con i suoi gol e le sue giocate, impossibile che un talento del genere non attiri le attenzioni di vari top club.

A complicare ulteriormente il tutto, ovviamente, c'è poi pure la spinosa situazione relativa al rinnovo di contratto di Leao con il Milan. Maldini è al lavoro e spinge per ottenere il più presto possibile la firma del suo gioiello più prezioso. La trattativa però è complessa e difficilmente si chiuderà entro breve. In questo contesto, proprio nelle ultime ore è arrivata un'ulteriore novità di mercato su Rafael Leao che non può far stare tranquillo il Milan <<<