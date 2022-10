Milan, l’ultima idea di mercato spiazza tutti: “Arriva dal Liverpool” | News

Il Milan vola anche in Champions League grazie alla nettissima vittoria esterna contro la Dinamo Zagabria. Un risultato importantissimo per il cammino del Diavolo nella massima competizione europea. Il passaggio del turno è un obiettivo fondamentale per il club rossonero e non solo per il prestigio e per la volontà di andare il più avanti possibile in Champions, ma anche per gli introiti che ne derivano. Soldi (tanti) da poter reinvestire anche sul mercato.