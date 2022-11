Mercato Milan, in Spagna sono sicuri: “Può arrivare un giocatore del Real” | News

In questo momento di sosta dalle competizioni per i club, sono tante le news di mercato che circolano e molte di queste coinvolgono anche il Milan. In effetti, questo è il momento perfetto per muoversi nell'ombra, sondare il terreno, imbastire colloqui e preparare la strada per le mosse che verranno. E di lavoro da fare Maldini e Massara ne hanno parecchio. Tra rinnovi importanti, mercato in uscita e possibili colpi in entrata, la carne al fuoco in casa rossonera è tanta. A tutto questo poi, bisogna anche aggiungere le varie news a sorpresa che spuntano all'improvviso e che aggiungono di continuo nomi nuovi alla lista di calciomercato del Milan. L'ultima notizia del genere sta rimbalzando proprio in queste ore dalla Spagna e parla di un possibile colpo dal Real Madrid <<<