Calciomercato Milan, annuncio a sorpresa: “A gennaio può arrivare lui” | News

Come vi stiamo raccontando ormai da qualche settimana, il calciomercato del Milan sta iniziando ad entrare veramente nel vivo. Anche perché, a conti fatti, non manca poi così tanto alla sessione di gennaio, contando anche che a novembre i campionati si fermeranno per la sosta del Mondiale per poi ripartire proprio a gennaio. In pieno mercato, dunque. Chi vuole, deve quindi iniziare a muoversi ora.