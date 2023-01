Mercato Milan / Sky svela un nome tutto nuovo: “Colpaccio a sorpresa” | News

Il Milan avrebbe bisogno di rinforzi dal mercato già a gennaio? Per molti tra tifosi e addetti ai lavori la risposta è sì, anche alla luce dei recenti risultati. Molto più cauti invece Stefano Pioli e la dirigenza rossonera, che si stanno muovendo a piccoli passi e senza proclami. Ci si aspettava comunque una sessione invernale di calciomercato abbastanza tranquilla per il Milan, che invece avrebbe in serbo diversi colpi importanti per la prossima estate.

Ed è già questo il momento di muoversi, per partire in anticipo e bruciare la concorrenza per alcuni obiettivi. E le sorprese, come al solito, sono sempre dietro l'angolo. Una di queste l'ha svelata in queste ultime ore Sky Sports, che ha accostato al Milan un nome molto interessante e completamente nuovo <<<