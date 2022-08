Calciomercato Milan, Sky spiazza tutti: svelata in diretta la lista di Maldini

Preso Charles De Ketelaere , il grande colpo di calciomercato del Milan , il club rossonero ora si sta concentrando su altri grossi obiettivi per completare la propria campagna acquisti estiva. Servono interventi in difesa (un centrale è d'obbligo per sostituire Romagnoli) e a centrocampo (dove bisogna rimpiazzare Kessie). Il primo nome sulla lista della spesa di Maldini era Renato Sanches , che però ha scelto il PSG. Ecco allora che bisogna guardare altrove.

Tuttosport oggi ha indicato alcuni potenziali giocatori che potrebbero essere finiti nel mirino rossonero, tra i quali Davide Frattesi (di cui anche noi vi abbiamo parlato nel recente passato) e lo svincolato Florian Grillitsch, centrocampista austriaco classe '95 ex Hoffenheim. Nomi che però risultano abbastanza freddi al momento, chi per un motivo e chi per un altro. Ma è stato Sky Sport a spiazzare tutti svelando alcune news molto importanti e - soprattutto - la lista di mercato di Maldini per il centrocampo <<<