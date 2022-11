Mercato Milan, Sky conferma tutto: “Colpo da 40 milioni a gennaio!” | News

Prima parte di stagione in archivio, ora il Milan guarda al futuro. E il futuro più prossimo - Mondiale a parte - è il mercato. Pioli in effetti potrebbe aver bisogno di forze fresche e innesti che possano dare un contributo importante in vista della seconda parte di stagione. Il club rossonero penserà a pizzare qualche esubero, poi punterà a portarsi a casa qualche colpo. Dipenderà da cosa offrirà il mercato di gennaio, ma qualche idea Maldini e Massara ce l'hanno già. In particolare c'è un grande giocatore che piace tantissimo al Milan e che, stando a quanto riferito da Sky, potrebbe partire proprio durante l'ormai prossimo calciomercato invernale <<<