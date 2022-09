Calciomercato Milan: 7 colpi sorprendenti sul taccuino di Maldini / News

Paolo Maldini è già al lavoro per strutturare il futuro del Milan, sarà ancora una volta lui il braccio operativo del club sul fronte calciomercato. RedBird ha preso le redini, ma ha confermato subito il pacchetto dirigenziale che tanto ha fatto bene negli ultimi anni. Maldini rimane saldissimo al suo posto. Per questo motivo lui - spalleggiato dagli altri dirigenti rossoneri con Frederic Massara in testa - è già all'opera per costruire il Milan del futuro.