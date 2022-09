Milan, Maldini ha già scelto il prossimo colpo di mercato: “Vuole lui” | News

Valutazioni in corso in casa Milan . La dirigenza rossonera, insieme a mister Pioli, stanno iniziando a pensare a quello che bisognerà fare nel corso delle prossime sessioni di calciomercato , sia per quanto riguarda gennaio che in vista della prossima estate. E i primi verdetti sarebbero già stati emessi.

Come riferito da calciomercato.com, a gennaio ad esempio sarebbero già in programma due cessioni. Non definitive, ma in prestito. Sia Matteo Gabbia che Marko Lazetic infatti potrebbero partire per trovare più spazio altrove. Entrambi hanno diversi estimatori, pronti a garantirgli più minutaggio. E in entrata, invece? Il Milan ha diverse idee, ma ce n'è una in particolare che Maldini avrebbe deciso di approfondire concretamente <<<