Calciomercato Milan / Annuncio pesante: “Sono saltate due operazioni” | News

Chiusi i primi (importanti) colpi di calciomercato in entrata, il Milan è chiamato ad accelerare ancora per consegnare il prima possibile a mister Stefano Pioli la rosa definitiva in vista della prossima stagione. Da questo punto di vista, c'è sicuramente ancora tanto da fare, sia sul mercato in entrata che su quello in uscita. Le ultime news però ci raccontano di alcune operazioni che sarebbero saltate proprio in queste ore.