Calciomercato Milan, non solo Renato Sanches: altri 5 in lista, uno dal Real | News

Il nome in cima alla lista dei desideri del club rossonero è sempre quello di Renato Sanches, in uscita dal Lille. Come spesso vi abbiamo ripetuto, finché il Psg non affonderà il colpo, ci sarà speranza per il Milan. Stando alle ultime news di calciomercato rivelate da Tuttosport, il Milan tenterà un nuovo affondo per Renato Sanches dopo la partita contro il Marsiglia. Sono attesi dunque altri contatti nelle prossime ore tra Maldini e l'entourage del portoghese, ma l'ombra del Psg comunque incombe. Ecco perché la dirigenza rossonera tiene sempre in piedi anche altre piste alternative a Renato Sanches: in particolare, occhio a 5 nomi importanti <<<