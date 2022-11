Calciomercato Milan / Boom CR7, doppio colpo a gennaio: raffica di news!

Le news e le indiscrezioni sul calciomercato del Milan stanno letteralmente esplodendo in questi ultimi tempi. Il club rossonero, attivo su diversi fronti differenti, è sempre al centro delle voci di mercato. Alcune sono delle notizie a dir poco clamorose, altre delle suggestioni e altre ancora delle piste molto concrete per il Milan. Noi abbiamo racchiuso tutte le ultime news più importanti in questa nostra raffica di calciomercato, nella quale potrete rapidamente sfogliare le notizie una dopo l'altra. Dalle eclatanti voci su Cristiano Ronaldo alle idee per la prossima estate, fino ad arrivare ai possibili colpi di gennaio: iniziamo subito con la raffica dalla prima notizia <<<