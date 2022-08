Mercato Milan / Terremoto Leao, news pesanti: “Maldini ha deciso che…”

Rafael Leao rimane ancora uno dei temi più caldi del mercato del Milan , visto che nelle ultime settimane - così come negli ultimi giorni - sono circolate tante news riguardanti il futuro del gioiello rossonero. Tra indiscrezioni di calciomercato e voci impazzite, bisogna ancora fare luce sul destino di Leao .

Qualche tempo fa sono state le notizie di un forte interessamento del PSG già in questa sessione di calciomercato a preoccupare tutto l'ambiente rossonero. Nei giorni scorsi invece è spuntato il Chelsea, con le news riportate dal Times che parlavano di un affondo molto forte e convinto da parte dei Blues per Leao. Ma qual è la reale verità dei fatti in questo momento? Adesso stanno girando altre importanti voci di mercato su Rafael Leao che rispondono proprio a questa domanda <<<